Spurs overtuigend naar laatste vier in NBA

San Antonio Spurs heeft gisteravond (lokale tijd) overtuigend de laatste vier bereikt in de play-offs om de titel in de NBA. De vijfvoudige kampioen was in de zesde wedstrijd tegen Houston Rockets oppermachtig. De Spurs zegevierden in het uitduel met 114-75. Daarmee kwam de eindstand in de best-of-sevenserie op 4-2.