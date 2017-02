Stand en programma Premier League Darts

23 februari

The Brighton Centre, Brighton

Chisnall- Klaasen

Van Gerwen - Lewis

Anderson - Wade

Taylor - Huybrechts

Van Barneveld - Wright



2 maart

Westpoint Arena, Exeter

Chisnall - Van Barneveld

Klaasen - Huybrechts

Anderson - Taylor

Van Gerwen - Wade

Lewis - Wright



9 maart

The SSE Hydro, Glasgow

Lewis - Taylor

Wade - Wright

Huybrechts - Van Gerwen

Klaasen - Van Barneveld

Chisnall - Anderson



16 maart

Ahoy, Rotterdam

Wade - Klaasen

Wright - Chisnall

Van Barneveld - Anderson

Taylor - Van Gerwen

Huybrechts - Lewis



23 maart

The Manchester Arena, Manchester

Huybrechts - Anderson

Wade - Chisnall

Wright - Taylor

Klaasen - Lewis

Van Barneveld - Van Gerwen



Judgement Night, 30 maart

Motorpoint Arena, Cardiff

Van Barneveld - Wade

Taylor - Klaasen

Anderson - Lewis

Van Gerwen - Chisnall

Wright - Huybrechts6 april

3Arena, Dublin



13 april

Echo Arena, Liverpool



20 april

The SSE Arena, Belfast



7 april

Barclaycard Arena, Birmingham



4 mei

The Sheffield Arena, Sheffield



11 mei

GE Oil & Gas Arena, Aberdeen



18 mei, Play-Offs

The O2, London