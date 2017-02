Steenbergen zwaait af als international

Geblesseerde Werhlein ontbreekt op eerste testdagen

17:39 De Italiaanse coureur Antonio Giovinazzi neemt volgende week de plek over van Pascal Wehrlein tijdens de eerste testdagen in de Formule 1. Wehrlein, komend seizoen een van de twee vaste coureurs van Sauber, kampt met een rugblessure en moet de eerste testvierdaagse in Barcelona overslaan.