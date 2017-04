Steenhuis, Korrel en Meyer naar halve finale

Steenhuis versloeg in de kwartfinale in de klasse tot 78 kilogram voor vrouwen, via een houdgreep, de Hongaarse Evelin Salanki. Korrel (klasse tot 100 kilogram) rekende in de golden score af met de Rus Kazbek Zankisjiev. In de klasse boven de 100 kilogram was Meyer in zijn kwartfinale, ook in de golden score, te sterk voor Stanislav Bondarenko uit Oekraïne.