Stephen Curry opnieuw koning driepunter

Curry heeft in dit seizoen in 31 wedstrijden meer dan acht driepunters gemaakt en er is geen andere speler die bij hem in de buurt komt. Hij was afgelopen zondag ook weer op dreef met negen driepunters in de wedstrijd tegen Washington Wizards. De Warriors wonnen met 139-115; Curry nam 42 punten voor zijn rekening. ''Ik verwacht eigenlijk van mezelf dat ik elke wedstrijd zo goed presteer.''