Steve Kerr nog niet klaar voor finale NBA

De coach van de succesvolle basketbalploeg miste al tien wedstrijden van zijn team, dat onder leiding van zijn assistent Mike Brown ongeslagen de finale bereikte.



Kerr meldde dat hij nog niet klaar is om te coachen. Duel één in de finale, een best-of-seven, wordt donderdag gespeeld in Oakland. De Warriors en de Cavaliers staan voor het derde jaar op rij tegenover elkaar in de finale. Cleveland won vorig jaar, Golden State in 2015. ,,Na wedstrijd één is het een goed moment een besluit te nemen over mijn rol. Op dit moment kan ik nog niet coachen, ik heb nog te veel last'', aldus de 51-jarige Kerr.