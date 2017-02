Succescoach Braal verlengt contract bij Donar

Met het vastleggen van Braal hoop de clubleiding de komende drie jaar op nieuwe successen. Sinds de aanstelling van Braal in 2015 won Donar niet alleen de landstitel. Ook veroverde de Groningse ploeg de Supercup en werd voor het eerst in de historie van de club de tweede ronde van de FIBA Europe Cup gehaald.

Dit seizoen staat Braal met zijn team in de finale van beker. In de competitie is Donar royaal koploper.