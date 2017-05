't Knooppunt toch niet schuldig aan rellen

onder twee uur Hoe Nike een revolutie op de marathon wil ontketenen

12:09 Morgenochtend, om 07.45 uur, weet de wereld of het gelukt is een marathon te lopen onder de twee uur. Het zou een reuzenstap zijn in de ontwikkeling van de marathon. Het wereldrecord staat op naam van Dennis Kimetto met 2.02.57. Wat heeft sportmerk Nike, de aanjager van het Breaking 2-project, gedaan om deze sprong te bewerkstelligen?