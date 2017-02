Tennisland België heeft het wél op orde

Volgens Dewulf, gevraagd naar een verklaring voor die verschillen, moet de factor geluk niet worden onderschat. ,,Je hebt goede en mindere lichtingen, zeker als je een klein land bent met een kleine vijver om in te vissen.”



Het verhaal dat hij daarna houdt over de visie en structuur bij de Waalse en Vlaamse tennisfederatie, geeft een ander beeld. Waar het bij de KNLTB rommelt na het ontslag van ‘td’ Jan Siemerink en het vertrek van voorzitter Rolf Thung, heeft België de zaken prima op orde. Waar de Nederlandse bond een onrealistisch doel heeft om structureel bij de beste tien tennisnaties te horen, werken de Belgen met beduidend minder tennissers volgens een doordacht plan. ,,Vroeger, in mijn tijd, was er altijd strijd tussen Vlaanderen en Wallonië, wie de meeste nationale titels won. Maar onder invloed van de spelers zelf is daarna een klimaat gecreëerd van samenwerken. Er is goed contact tussen de beide opleidingscentra en ook met de privéscholen in het land. Het idee is: wáár en door wie een talent wordt opgeleid is niet belangrijk, als het maar goed gebeurt.”



In Nederland heeft de KNLTB onvoldoende zicht op wat er zich bij de meer dan 200 tennisscholen in het land afspeelt. Dewulf: ,,Bij ons doen de federaties juist uitstekend werk op het gebied van talentdetectie en begeleiding. Alle coaches zijn goed opgeleid, dat was een speerpunt. Ik woon in een klein dorp, maar als mijn zoontje morgen op tennis gaat, weet ik zeker dat hij les krijgt van een gediplomeerde trainer, die volgens een vastgesteld stramien te werk gaat.”



Waar het ledental van de KNLTB al jaren hard terugholt, is dat in België stabiel. Geld is er niet in overvloed, maar afgelopen winter kon een groep van 30 Belgische talenten wel op tennisreis naar Abu Dhabi. De tijd dat het succes van Kim Clijsters en Justine Henin voor lange wachtlijsten zorgden bij de clubs, is voorbij. ,,Maar de Kim Clijsters Academie in Bree is het neusje van de zalm. Zo doen we als bescheiden land allemaal wat we kunnen.”