Tenniswereld kijkt reikhalzend uit naar 36ste editie ‘Fedal’

Eigenlijk kon het helemaal niet. Beiden hadden door lange blessures bijna een heel tennisjaar verloren. En Federer kon met zijn 35 jaar en Nadal na jaren roofbouw plegen op zijn lichaam toch niet meer op tegen de super fitte aanvoerders van de wereldranglijst als Andy Murray en Novak Djokovic. Op 29 januari 2017 was het toch zo. Roger Federer en Rafael Nadal stonden voor het eerst sinds 2011 weer tegenover elkaar in de finale van een Grand Slam.



Het werd een legendarisch duel dat kan wedijveren met de Wimbledon-finale van 2008 tussen de twee, volgens velen de beste tenniswedstrijd ooit gespeeld. In de meeslepende wedstrijd ging het momentum over en weer en de botsing van stijlen werd bij vrijwel ieder punt blootgelegd.



Federer vond uiteindelijk tien jaar na zijn laatste zege op Nadal in een Grand Slam-finale eindelijk weer eens de juiste wapens. De beslissing viel in een bloedstollend spannende vijfde set. Zichtbaar geëmotioneerd tilde de toernooiwinnaar de Norman Brookes Cup de lucht in. ,,Tennis is onverbiddelijk. Een gelijkspel kennen we niet, maar van mij had het dat vandaag mogen worden,’’ sprak Federer Nadal respectvol toe.