Titelhouder Kampong vliegt uit Euro Hockey League

Mats Grambusch was in het derde kwart het eindpunt van een flitsende aanval van de Duitsers. Jonas Gomoll tikte even later de tweede treffer binnen. Met nog acht minuten te spelen, deed aanvoerder Quirijn Caspers wat terug namens Kampong, maar daar bleef het bij. Rot Weiss Köln nam zo revanche voor de afstraffing die het vorig jaar van de Nederlandse club kreeg in de kwartfinale van de EHL (5-1).