Tsonga verslaat als eerste geplaatste Cilic

Opvallend genoeg werd in de hele wedstrijd geen break geplaatst. Cilic kreeg drie breakkansen, Tsonga slechts één, maar allen werden niet benut.



Beide spelers hielden al hun servicegames op het centre court in Ahoy, wat ervoor zorgde dat er twee keer een tiebreak gespeeld moest worden. In de eerste tiebreak gaf de Franse showman een voorsprong uit handen, maar herpakte hij zich knap. De tweede tiebreak werd al op het eerste matchpoint beslist, toen Cilic de bal bij een 6-5 stand buiten de lijnen sloeg.



Tsonga treft morgen de als vierde geplaatste Tomas Berdych in de halve finale van het ATP-toernooi. Hij was vanmiddag in twee sets te sterk voor de Slowaakse titelhouder Martin Klizan (6-3 en 6-3).