Turnarts VS misbruikte zeker negen meisjes, twee jonger dan 13 jaar

Kinderporno

Het misbruik van de arts beperkte zich niet alleen tot turnsters in de Amerikaanse ploeg. Ook op de Universiteit van Michigan zou hij diverse meisjes onzedelijk hebben betast. Verder wordt hij verdacht van het in bezit hebben van kinderporno en van de aanranding van een dochter van vrienden.



De negen turnsters, twee van hen jonger dan 13 jaar, de anderen tussen de 13 en 16 jaar, beschuldigen hem van onzedelijke betastingen op momenten dat ze bij hem kwamen met blessures. Jamie Dantzscher, olympisch deelneemster in 2000, vertelde zondag in het programma 60 minutes, dat hij zijn vinger in haar vagina stak, om zo haar heup beter te kunnen genezen. Volgens de slachtoffers werden ouders of begeleiders vaak de kamer uit gestuurd als hij hen behandelde.



De advocaten van Nassar weigerden woensdag commentaar op de aanklacht. Hijzelf ontkent tot dusver alles.