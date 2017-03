UFC in september weer naar Ahoy

In mei 2016 deed de grootste organisatie in het Mixed Martial Arts (MMA) het sportpaleis ook al aan. In een uitverkocht Ahoy wonnen de Nederlanders Alistair Overeem, Stefan Struve en Germaine de Randamie alle drie hun wedstrijden.



De Randamie is sindsdien het meest succesvol gebleken. Ruim een maand geleden versloeg ze de Amerikaanse Holly Holm, waarmee ze de eerste vedergewichtkampioen werd bij de vrouwen. 'The Iron Lady' heeft al meermaals laten weten ervan te dromen de titel in eigen land te verdedigen.



Voor Overeem leverde zijn zege tegen de Wit-Rus Andrei Arlovski destijds eveneens een titelgevecht op. Dit gevecht verloor hij van wereldkampioen zwaargewicht Stipe Miocic. Na zijn overwinning op de Australische Mark Hunt een kleine twee weken geleden, heeft 'The Reem' zijn focus weer op het veroveren van de titel gelegd.



Verder heeft Nederland met Gegard Mousasi nog een wereldtopper in huis. Hij heeft begin april ook al een gevecht staan, tegen voormalig wereldkampioen in het middelgewicht Chris Weidman.



Naast het evenement in Ahoy heeft de organisatie nog twee speelsteden aangewezen. Het Schotse Glasgow en het Poolse Gdansk zullen later dit jaar ook een 'Fight Night' organiseren. Dat brengt het aantal Europese speelsteden in 2017 op vijf. In de O2 Arena van London staat dit weekend een evenement op het programma, net als in Stockholm later dit jaar.