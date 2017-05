Van As wil 'de touwtjes laten vieren' na hockeypensioen

Ze schoof de beslissing onbewust steeds verder voor zich uit. Diep van binnen wist Naomi van As (33): het is mooi geweest. En nu moest ze ook met het nieuws naar buiten. Zondag, als Laren tegen Amsterdam speelt, kan het namelijk haar laatste wedstrijd ooit zijn. ,,Al is het een understatement om te zeggen dat ik een ander einde in gedachten had.''

Door Rik Spekenbrink

Haar carrière verdient een fraaier einde dan een competitiepotje en een vijfde plaats in de competitie. ,,Maar soms het lopen dingen niet zoals je hoopt. En we hebben het zelf gedaan, laat dat duidelijk zijn. Wij hebben te weinig gescoord'' zegt ze over het matige seizoen van Laren. ,,Het is ook wel weer mooi dat het zondag nog heel spannend wordt. Tegen mijn vriendinnetje Ellen (Hoog, red.) ook nog. Hopelijk halen we de play-offs nog.''

Hoe dan ook, ergens in de meimaand speelt Van As haar laatste wedstrijd. Hockeyen in dames 4, dat is niets voor haar. ,,En ik word ook geen coach'', zegt ze resoluut. ,,Misschien kom ik ooit terug in het hockey of in de sport, dat sluit ik niet uit. Maar ik wil eerst even de tijd nemen om te wennen aan een leven zonder hockey. De sport heeft altijd mijn leven bepaald. Nog altijd ben ik even fanatiek, de hele week bezig met de wedstrijd van zondag. Dat is goed, die eigenschap heeft me ver gebracht. Maar ik kijk ook uit naar een leven met iets meer vrije tijd. Even de touwtjes laten vieren.''

Grenzen

Wat de toekomst brengt? Van As 'is met iets bezig, met vriendinnen'. Wil ze daar al iets over kwijt? ,,Nee.'' Wel bevalt haar televisiecarrière, als presentatrice van Zappsport, goed. Daar wil ze mee verder gaan, en misschien komt er meer tv-werk op haar pad. ,,Ik krijg daar energie van. Ik wil sowieso iets doen waar ik net zo veel passie in kan steken als al die jaren in het hockey.”

Van As zegt dat ze als mens veel wijzer en rijker is geworden heeft door haar lange, succesvolle carrière. ,,Ik heb geleerd grenzen te verleggen. En ik heb mijn sterke punten leren kennen, dat ik een teamspeler ben. En een optimist, zelfs tijdens mijn zware blessure. Een minder punt was dat ik dingen snel weg stop. Vorig jaar zelfs nog heb ik gemerkt dat dat niet werkt, dat je moet praten over dingen.''