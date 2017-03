Van Barneveld komt op UK Open tekort tegen Wright

Gommers pakt eerste nationale titel tafeltennis

18:27 Rajko Gommers en Li Jie hebben in Zwolle de Nederlandse tafeltennistitels in het enkelspel veroverd. In het Landstede Sportcentrum versloeg Gommers in de finale titelverdediger Laurens Tromer, die als eerste was geplaatst, in zeven games: 4-3 (7-11 11-6 5-11 11-5 7-11 11-7 11-7).