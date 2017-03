Van Dam start seizoen in Chinees toptoernooi

Van Dam bewaart goede herinneringen aan China, want de Nederlandse won er vorig jaar in Xiamen haar eerste grote toernooi. Die zege leidde mede tot de zeventiende plek op de ranglijst van de Europese vrouwentour (LET) en haar uitverkiezing tot golfster van het jaar. ,,Ik heb er enorm veel zin in. China zal altijd wel een bijzondere plek in mijn hart houden'', aldus de golfster op de website van de LET.



Van Dam heeft met een nieuwe trainer toegewerkt naar het komende seizoen. De Deen David Dickmeis moet haar spel weer een niveau hoger brengen. ,,Ik heb hard gewerkt aan kleine veranderingen in mijn spel. In mijn korte spel zie ik al progressie. Mijn swing heb ik ook iets aangepast. Dat was nodig, omdat ik vorig jaar rugklachten had.''