Van der Weijden wil record 24 uur zwemmen

LIVE: Welke darter gaat er met hoofdprijs van 250.000 vandoor?

19:53 Finaleavond van de Premier League Darts. Met Michael van Gerwen, Peter Wright, Gary Anderson en Phil Taylor. Wie wint de check van 250.000 pond? Mis hier niets! Londen. Premier League, play-offs Halve finale (best of 19) 20.15 uur: Van Gerwen - Anderson 21.15 uur: Wright - Taylor Finale (best of 21) Van Gerwen/Anderson - Wright/Taylor