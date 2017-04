Van Dijke naar finale op EK judo

Voor Frank de Wit is brons het hoogst haalbare. De 21-jarige Noord-Hollander zette in de halve finale tegen Alan Choebetsov een aanval in, maar de Rus nam het over en wierp De Wit op diens rug. Met een ippon voor Choebetsov was de partij direct beslist.



De voormalig wereldkampioen bij de jeugd won onlangs de Grand Slam van Parijs en stelde daarmee zijn kandidatuur voor de Europese titel. De Wit won drie partijen op ippon, maar liet zich in de halve finale verrassen door Choebetsov. Hij kan daardoor niet om het goud strijden, maar moet tegen de Rus Aslan Lappinagov proberen nog brons mee te pakken.