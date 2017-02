Van Gelder buitengesloten van trainingsgroep in Den Bosch

Van Gelder komt niet in aanmerking voor deelneming aan de komende EK in april, maar is door de bond wel opgenomen in een selectie van toestelspecialisten. Wil hij in het KNGU-trainingscentrum in zijn woonplaats Den Bosch blijven trainen, dan moet hij met een programma over de brug komen. ,,Ik heb hem uitgenodigd op papier te zetten hoe hij zijn trainingssituatie voor zich ziet. Yuri zal nu zelf initiatief moeten nemen”, aldus Van Bokhoven.