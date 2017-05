Van Rijsselberghe maakt goede rentree voor kust van Marseille

De 28-jarige Van Rijsselberghe zeilde zijn eerste races na de gouden triomftocht op het olympisch water van Rio vorig jaar augustus.

Van Rijsselberghe finishte in een straffe wind als zesde, derde en tweede in de races. Dat was beter dan gedacht, want hij had geen verwachtingen voor de titelstrijd. ,, Het is acht maanden na de Olympische Spelen. Dorian heeft vorige week woensdag voor het eerst weer op zijn surfplank gestaan. Hij is ongetraind'', meldde coach Aaron McIntosh voorafgaande aan het EK.

Tussenklassement

Kiran Badloe presteerde naar behoren met de vierde, derde en zesde plaats in de drie races. Hij kwam daarmee op de zesde plaats in de tussenstand, die wordt aangevoerd door de Fransman Louis Giard en de Israëliër Nimrod Mashiah. Bij de vrouwen zeilde Lilian de Geus naar de derde plaats in het tussenklassement. Ze finishte als tweede, vierde en negende in de races.

Het succesvolle koppel Afrodite Zegers en Anneloes van Veen kwam op de eerste dag van het EK 470 voor de kust van Monaco moeizaam op gang. De Nederlandse zeilsters, die dit jaar al goud wonnen in de aansprekende regatta's van achtereenvolgens Hyères, Palma de Mallorca en Miami, noteerden de negende en de elfde plaats in de races. Voorlopig is dat de tiende plaats in de tussenstand.