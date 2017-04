Vermeulen haalt vier volleyballers voor het eerst bij Oranje

Wessel Blom, Stijn Held, Stijn van Schie en Ramon Martinez Gion kunnen hun debuut maken voor Oranje. In totaal heeft volleybalbond Nevobo een selectie van 22 spelers bekendgemaakt. Vermeulen kan geen beroep doen op Ewoud Gommans en Floris van Rekom. Beide spelers zijn vanwege blessures op dit moment niet beschikbaar, maar kunnen later in de zomer wel bij de selectie aansluiten.

De mannen van Vermeulen strijden in mei in eigen land op het kwalificatietoernooi om een ticket voor het WK dat in 2018 in Italië en Bulgarije plaatsvindt. Het team speelt vervolgens in groep 2 van de World League om promotie naar groep 1. Eind augustus en begin september staat het EK volleybal in Polen op de kalender.