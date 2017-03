Verstegen mist nipt EK-finale 800 meter

'Kromo' behaalt WK-limiet op 50 vrij

19:32 Ranomi Kromowidjojo heeft vandaag bij wedstrijden om de Swim Cup in Den Haag voldaan aan de limiet voor de WK zwemmen in juli in Boedapest. De 26-jarige zwemster was op de 50 meter vrije slag in 24,34 de snelste voor Tamara van der Vliet en Femke Heemskerk.