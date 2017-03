Vesnina treft landgenote Koeznetsova in finale Indian Wells

Nadat vrijdag eerst Elena Vesnina ten koste van de Française Kristina Mladenovic de finale had bereikt, versloeg haar landgenote Svetlana Koeznetsova de Tsjechische Karolina Pliskova in twee lange sets: 7-6 (5) 7-6 (2). Pliskova was als nummer drie van de plaatsingslijst de hoogst geplaatste speelster die nog in het toernooi zat in Californië.

Ook Vesnina won haar partij in twee sets: 6-3 6-4. Ze is in Indian Wells als veertiende geplaatst, tweevoudig grandslamwinnares Koeznetsova als achtste.

Routinier Koeznetsova snelde in de eerste tiebreak naar een 6-2-voorsprong, maar leek haar zenuwen niet meer de baas. Twee backhandslagen belandden in het net, gevolgd door een pijnlijke dubbele fout. Maar met een forehand pakte ze alsnog setwinst. Ook in de tweede benodigde tiebreak liep ze naar 6-2 om het vervolgens wel meteen af te maken. ,,Het was vooral van belang om onder de druk uit te komen. Dat is gelukt'', vertelde Koeznetsova, die haar tegenstandster tien aces zag slaan. Pliskova was vorig jaar de vrouw met de meeste aces achter haar naam op de WTA Tour.