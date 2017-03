Vesnina wint Indian Wells na slijtageslag tegen Koeznetsova

De gehele eerste set hielden de landgenotes gelijke tred. Waar de een de ander brak, was het de game daarna telkens meteen raak voor de tegenstander. Een tiebreak moest de beslissing brengen. Hierin hield Koeznetsova de touwtjes in handen, maar slaagde er niet in de tiebreak gemakkelijk naar zich toe te trekken. Uiteindelijk won ze hem wel, met 8-6.



In de tweede set was het snel raak voor Koeznetsova. Ze brak door de eerste twee servicegames heen van Vesnina, die zich daarna sterk terugknokte van 1-4 naar 4-4. Vesnina zette haar comeback sterk voort, door de set met 7-5 naar zich toe te trekken.



Evenals in de twee eerste sets, ging het in de beslissende set weer gelijk op. Bij 4-4 was het Vesnina die in totaal vijf break points kreeg. Ze verzilverde de laatste om naar 5-4 te gaan, waarop ze de wedstrijd na drie uur zelf kon uitserveren.



De overwinning in Indian Wells betekent voor de tweevoudig Grand Slam-kampioene in het dubbelspel haar eerste WTA-titel in het enkelspel sinds 2013, en veruit de grootste van haar carrière. Ook zal ze klimmen op de wereldranglijst, waarop ze momenteel vijftiende staat.



Later op de avond wordt de finale bij de mannen gespeeld. Dit is eveneens een strijd tussen twee landgenoten. Roger Federer neemt het namelijk op tegen zijn Zwitserse landgenoot Stan Wawrinka