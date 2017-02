Vetter niet naar EK indoor

Koolhof en Middelkoop treffen Rojer in halve finale

13:14 Wesley Koolhof en Matwe Middelkoop hebben de halve finales van het ABN AMRO World Tennis Tournament in Rotterdam bereikt. Het Nederlandse duo was in de kwartfinale in twee sets te sterk voor het Pools-Braziliaanse duo Lukasz Kubot en Marcelo Melo: 7-6 6-3.