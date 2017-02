VIDEO: Bertens slaat uit pure frustratie racket stuk na nederlaag

Bertens, de nummer 23 van de WTA-ranglijst en McHale, de nummer 44, gaven elkaar weinig toe. Bertens kwam een break achter in de eerste set, maar knokte zich terug won de set in de tiebreak. In de tweede set greep de Amerikaanse het initiatief en dat betaalde zich uit in 6-3-setwinst.



De derde set ging lang gelijk op, hoewel Bertens enkele goede kansen op een break kreeg. Die benutte ze niet. De Amerikaanse pakte de break wel op 4-4 en serveerde de wedstrijd vervolgens uit. Bertens reageerde zich vervolgens af door haar racket stuk te slaan. Voor de Wateringse wil het nog niet lukken dit kalenderjaar. Alleen op het WTA-toernooi in het Australische Hobart wist ze in het hoofdtoernooi een ronde verder te komen.