VIDEO: Booker jongste ooit met 70 punten in een NBA-duel

Luiten vertrekt met winst uit Austin

24 maart Joost Luiten heeft het Dell Match Play in Austin toch nog positief afgesloten. De Rotterdammer was na twee nederlagen al kansloos voor een plek in de knock-outfase, maar vierde vandaag in zijn laatste groepswedstrijd toch nog een overwinning. Luiten versloeg de eveneens al uitgeschakelde Zuid-Koreaan Byeong Hun-an met één hole verschil.