VIDEO: Busch wint door crashes ontsierde Daytona 500

Bronzen Ter Mors: Ik heb hier van mezelf gewonnen

6:39 Jorien ter Mors twijfelde eerder deze maand na haar min of meer mislukte WK afstanden in Zuid-Korea of ze nog wel naar het WK sprint in Calgary moest gaan. De Twentse schaatsster zette niettemin door en hield aan de vierkamp op de Olympic Oval zowaar nog de bronzen plak over.