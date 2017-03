VIDEO: Curry en Thompson helpen Warriors langs Knicks

Stephen Curry en Klay Thompson waren samen goed voor zestig punten voor de ploeg, die nog steeds de beste cijfers kan overleggen in de NBA. Met 51 overwinningen tegen elf nederlagen is de verliezend finalist van het afgelopen seizoen opnieuw een van de voornaamste kandidaten voor de titel.



Curry kwam tot 31 punten, Thomas had er 29 waarmee ze voor de zevende keer dit seizoen allebei boven de 25 uitkwamen. Bij New York Knicks was Derrick Rose met 28 punten de topschutter.