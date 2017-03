VIDEO: Curry leidt Warriors naar 60ste seizoenszege

Sjarapova wil carrière op eigen wijze eindigen

10:11 Maria Sjarapova wil haar tenniscarrière op haar eigen wijze kunnen afsluiten. Daarom is de 29-jarige Russin blij dat ze volgende maand haar rentree maakt op de baan. ,,Ik sta op een punt in mijn carrière waar ik dichter bij het einde ben dan bij het begin. Je wilt een hoofdstuk in je leven altijd op je eigen manier eindigen'', zei de voormalig nummer één van de wereld.