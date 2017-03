VIDEO: Griffin blinkt uit tegen Cleveland zonder vedetten

Blake Griffin was de topschutter bij LA Clippers met 23 punten. Richard Jefferson, de meeste productieve Cavalier, kwam tot 12 punten. ,,Het is een lang seizoen en we spelen heel wat wedstrijden, soms vier binnen vijf dagen. Het is aan coaches om hun verantwoordelijkheid te nemen en voor de spelers te zorgen. Ze hebben voldoende rust nodig'', verklaarde Lue zijn keuze. De verwachting is dat James, Irving en Love zondag tegen Los Angeles Lakers wel speelminuten krijgen.