VIDEO: Johnson wint in Mexico, 25ste plek voor Luiten

Luiten kwam na een matige slotronde uit op een totaal van 281, waarmee hij elf slagen verwijderd was van winnaar Johnson. Luiten had weer moeite met putten. ,,Op hole 1 heb ik voor eagle geputt en de rest voor birdie. Als je dan maar een birdie weet te maken, dan voelt het alsof je elke hole je kans misloopt'', reageerde hij op zijn website.



,,Ik weet dat ik positief moet zijn, want mijn spel is gewoon goed genoeg", vindt Luiten. ,,Maar als je dan vier dagen niets weet te holen en eigenlijk heel makkelijk 25ste wordt, dan weet je dat er nog zoveel meer in zit.''