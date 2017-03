VIDEO: Op Russell Westbrook staat geen maat

Wawrinka weerstaat Thiem in Indian Wells

7:39 Stan Wawrinka heeft de 450ste zege in zijn carrière geboekt. De Zwitser deed dat in een hoogstaande kwartfinale van het masterstoernooi in Indian Wells. Hij versloeg in een tweeënhalf uur durende partij de Oostenrijker Dominic Thiem in drie sets: 6-4 4-6 7-6 (2).