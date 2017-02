VIDEO: 'Titel in Ahoy beloning voor verandering in spel'

Zeker in de beslissende derde set tegen David Goffin liet Tsonga dominant, aanvallend spel zien. Hijzelf denkt dat enkele veranderingen in zijn spel de doorslag hebben gegeven in het behalen van de titel in Rotterdam. ,,Ik heb mijn service veranderd en veel getraind op mijn backhand en returns. Ik heb de afgelopen maanden veel geprobeerd en daar is deze titel een grote beloning voor. Hij komt op een goed moment."



In de eerste set speelde Tsonga slordig en verloor hij tweemaal zijn opslagbeurt. Die achterstand kon hij niet meer corrigeren (4-6), maar in de tweede set herpakte hij zich goed, volgens hem door 'een andere mentaliteit'. ,,Ik speelde agressiever en dat maakte het verschil", legt Tsonga uit. In de derde set was de Fransman ontketend en kwam Goffin er niet meer aan te pas. Met vijf games op rij was het vrij snel duidelijk wie het eremetaal zou gaan binnen hengelen.



Tsonga reageerde rustig na het beslissende punt in de derde set. Dat deed hij uit respect voor zijn vriend en tegenstander Goffin. ,,Het voelt slecht voor hem. Maar natuurlijk juichte ik wel vanbinnen", aldus Tsonga. ,,Nu is het zaak om zo door te gaan."