VIDEO: Tsonga verslaat vriend Goffin in finale Rotterdam

Tsonga is de 44ste winnaar van het toernooi en voor de Fransman is het zijn dertiende ATP-titel in 24 finales. Hij stond in 2011 al eens in de finale in Ahoy, maar moest toen zijn meerdere erkennen in de Zweed Robin Söderling.



Het was een bijzondere partij voor Tsonga, die tegen zijn vriend Goffin speelde. Eerder deze week deed hij uit de doeken dat hij zelfs kerst vierde met de Belgische nummer elf van de wereld. Op het centre court in Ahoy waren de twee even geen kameraden. Goffin begon fel en toonde zich vaak de sterkste in de rally’s, Tsonga verloor zijn servicegame tweemaal. De Belg, die morgen de top-10 van de wereldranglijst betreedt, trok de eerste set naar zich toe: 4-6.



In de tweede set waren de rollen omgedraaid. Ondanks dat hij drie setpoints op rij verspeelde, schreef hij toch de tweede set op zijn naam met 6-4. In de beslissende derde set werd Goffin meteen gebroken en dat was een teken van wat komen ging. De aanvallend spelende Tsonga domineerde en pakte de eerste vijf games. Goffin behield nog eenmaal zijn eigen game, maar moest lijdzaam toekijken hoe Tsonga de beslissende game won en daarmee de ATP-titel pakte.