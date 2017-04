Viñales zegeviert ook in tweede race in Argentinië

Viñales pakte in Argentinië zijn tweede zege op rij. Twee weken geleden schreef hij de eerste wegrace in Doha op zijn naam. Hij gaat met 50 punten aan de leiding in het algemeen klassement. Rossi volgt met 36 punten en Andrea Dovizioso, tweede in de Grote Prijs van Qatar, is derde met 20 punten.