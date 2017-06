Vloon springt Nederlands record met polsstok

'Altijd fijn om voor je ploeggenoot te staan'

22:45 Aardig mee in het tempo van Mercedes en Ferrari in de trainingen en in de kwalificatie weer afgetekend vijfde. De zaterdagen van Max Verstappen zijn vooralsnog zo voorspelbaar als een schaatstoernooi. Zijn enige directe tegenstander in de kwalificaties is ploeggenoot Daniel Ricciardo. De tussenstand na Canada: 4-3 voor de Limburger.