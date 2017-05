Volleyballers voor eerst sinds 2002 op het WK

Toen de Slowaken na winst in de derde set een 12-2-voorsprong hadden gepakt, moest Oranje even in de achtervolging. Met het behalen van een bepaald aantal punten in de vierde set zou plaatsing ook al behaald kunnen worden. De volleyballers pakten die set echter met 25-16 waardoor de eerste WK-deelname sinds 2002 een feit was. In de vijfde set maakten de volleyballers het vervolgens na vier moeizame sets overtuigend af: 15-9.