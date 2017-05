Volleybalster Stam toch nog beschikbaar voor Oranje

,,Er waren al twee meiden afgehaakt, er kwam een nieuwe coach. Ik wilde het team helpen'', verklaarde de 32-jarige libero vandaag op het hoofdkantoor van sponsor ilionx haar verrassende rentree. Met het Nederlands team wacht volgende week in Azerbeidzjan het eerste WK-kwalificatietoernooi.



Het was Jamie Morrison, de coach die in februari werd gepresenteerd als opvolger van de opgestapte Giovanni Guidetti, die een balletje had opgeworpen. ,,Ik heb een goed gesprek met haar gehad. Ze wil nu nog graag deel uitmaken van dit team'', vertelde de Amerikaan. Pilon-Stam is er volgende week bij, maar laat de Montreux Masters en de Grand Prix in de zomer aan zich voorbijgaan: ,,Daarna praten we weer.'' In september is het EK.



Stam heeft als voordeel dat ze zich 'fris' op Papendal meldde waar de meeste speelsters net klaar waren met een loodzwaar seizoen in buitenlandse competities. Neem Lonneke Slöetjes die met het Turkse Vakifbank, waar Morrison assistent-coach was, anderhalve week geleden nog het WK voor clubteams won in Japan.



,,Ik ben tot januari fit gebleven voor het geval zich eventueel een club zou melden'', vertelde Stam. Na het gesprek met Morrison ging ze af en toe meetrainen met Jong Oranje. Bang dat ze ritme mist, is ze niet. ,,Ik weet ook dat ik na mijn zwangerschap vrij snel weer het gevoel terug had. Die 'baluren' zitten er gewoon in. De Spelen voelden als het moment om te stoppen. Ik had ook kunnen zeggen: ik doe het niet. Maar ik vind volleybal nog te leuk. Ik ben gaan studeren, het wordt geen 'full commitment'. Maar ik kon geen reden bedenken om het niet te doen.''