Volleybalsters blijven winnen op WK-kwalificatietoernooi

Eenvoudig ging het dit keer niet voor de volleybalsters. De eerste set werd moeizaam gewonnen en de tweede ging verloren. Ook de vierde set was spannend, want Oekraïne kreeg zelfs twee kansen om een beslissende set af te dwingen. Uiteindelijk moesten de Oost-Europeanen zich toch gewonnen geven op het eerste wedstrijdpunt van Oranje.

Morgen speelt de ploeg van bondscoach Jamie Morrison de laatste wedstrijd tegen gastland Azerbeidzjan, dat eveneens nog ongeslagen is. Inzet van dat duel is rechtstreekse kwalificatie voor het WK van volgend jaar in Japan. De verliezer krijgt als nummer twee van het kwalificatietoernooi eind augustus een herkansing.