Volleybalsters willen klus in één keer klaren

De meeste speelsters zijn pas net klaar en snakken naar rust na een slopend seizoen bij topclubs in heel de wereld. Slöetjes won twee weken geleden met het Turkse Vakifbank nog de finale van het WK voor clubteams in Japan. ,,Op papier is Azerbeidzjan de grote concurrent'', wist Slöetjes. En aanvoerster Maret Balkestein-Grothues herinnerde zich de laatste confrontatie. ,,Op de European Games in 2015, we verloren met 3-0. Maar sindsdien hebben wij enorme stappen gemaakt. Wij moeten nu laten zien dat we de top van Europa zijn en zij daar niet meer bijhoren.''



De voorbereiding is kort, besefte ook Morrison die hiervoor als assistent van Giovanni Guidetti bij Vakifbank werkte. De Italiaan combineerde die baan met het bondscoachschap van Oranje maar stapte in de winter onverwacht op.



,,Er zitten nu eigenlijk te weinig uren in een dag en de speelsters zijn verre van fit aan de voorbereiding begonnen'', vertelde de Amerikaan die bij de Montreux Masters (6-11 juni) een groot deel van zijn basis rust zal geven. Ook de Grand Prix-weekeinden zal hij deels benutten om jongere speelsters een kans te geven. Pas op het EK, eind september, kiest hij dan weer voor de sterkste ploeg. ,,Beter worden is vooral een kwestie van 'hard en smart' werken'', omschreef Morrison zijn werk. ,,Er bestaat geen magie.''