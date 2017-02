Vreugdenhil pakt eindzege Grand Prix op natuurijs, dagzege voor Schouten

Skiër Jansrud al zeker van eindzege super-G

13:44 De Noorse skiër Kjetil Jansrud heeft zondag voor de tweede keer in zijn carrière de wereldbeker op de super-G veroverd. Hij kreeg de bijbehorende kristallen kogel al in de voorlaatste race van deze winter in zijn bezit. De zevende plaats op zijn thuispiste in Kvitfjell volstond.