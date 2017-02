Vrije training geeft Herlings hoop voor MXGP-debuut

,,De echte test volgt pas later dit weekeinde", zei Herlings. De drievoudig wereldkampioen in de MX2-klasse maakt in Qatar zijn debuut in het WK MXGP. Door de blessure, die hij nog geen twee weken geleden opliep bij een wedstrijd in Italië, verwacht hij niet om de podiumplaatsen mee te kunnen strijden. Hij rekent op een plaats tussen positie tien en vijftien. De WK-punten die hij daarmee op denkt te strijken, zouden later in het seizoen wel eens doorslaggevend kunnen zijn, denkt Herlings.