Vroege aftocht titelverdediger Monaco

Brown overleefde twee setpoints in het eerste bedrijf en sloeg zelf toe in de tiebreak. In de tweede set had hij het een stuk makkelijker tegen Monaco, die het toernooi vorig jaar won, maar als de huidige nummer 124 van de wereldranglijst geen voorkeurspositie had.



Veteraan Tommy Haas boekte zijn eerste zege van dit jaar. De 39-jarige Duitser rekende af met de twintig jaar jongere Amerikaan Reilly Opelka: 7-6 (5) 4-6 6-3. Haas, in 2004 winnaar van het graveltoernooi in Houston, stuit nu op de nummer één van de plaatsingslijst, de Amerikaan Jack Sock.