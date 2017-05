Warriors voor derde jaar op rij naar NBA-finale

De Golden State Warriors hebben voor het derde jaar op rij de finale bereikt van de NBA. De ploeg uit Oakland won ook het vierde duel in de halve finales van de play-offs van San Antonio Spurs: 129-115. De stand in de best-of-sevenserie kwam daarmee op een beslissende 4-0 voor de Warriors.

Tegenstander in de finale is de winnaar van de andere halve finale, waarin titelverdediger Cleveland Cavaliers de best-of-seven met 2-1 leidt tegen Boston Celtics. Golden State Warriors is met een opmerkelijke zegereeks bezig in de play-offs. De ploeg won tot nog toe twaalf keer en is daarmee ongeslagen kampioen van de Western Conference.

De laatste twee finales in de NBA gingen ook tussen de Cavaliers en de Warriors. In 2015 was Golden State winnaar, vorig jaar Cleveland.

Hoewel de Spurs wedstrijd vier in de eigen AT&T Center speelden, had de thuisploeg weinig in te brengen tegen Golden State. De ploeg miste ook nogal wat gevierde sterren, zoals Kawhi Leonard, Tony Parker en David Lee. Manu Ginobili kreeg daardoor een plek in de basis, maar de 39-jarige Argentijn kon het tij niet keren. Hij kreeg wel luid applaus van het publiek in zijn mogelijk laatste NBA-wedstrijd.