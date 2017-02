Waterpolosters op WK ingedeeld bij gastland Hongarije

,,Normaliter zullen we in de laatste poulewedstrijd tegen Europees kampioen Hongarije voor de groepswinst gaan spelen. Zij zijn in mijn ogen favoriet.''

Het Nederlands vrouwenteam veroverde op het vorige WK in Kazan zilver. In de finale was de ploeg van de Verenigde Staten te sterk. Het WK in Boedapest is in juli 2017. De groepswinnaar plaatst zich rechtstreeks voor de kwartfinales, de nummers twee en drie spelen een tussenronde om bij de laatste acht te komen.

Havenga slaat Japan en Frankrijk minder hoog aan. ,,Die ploegen moeten we kunnen verslaan. Dat zijn we aan onze stand verplicht, al moeten we vooral Japan niet onderschatten. We hebben al jaren niet meer tegen die ploeg gespeeld, maar Japan zal met het oog op de Olympische Spelen in Tokio 2020 ongetwijfeld veel progressie hebben gemaakt en in Boedapest goed voor de dag willen komen.''