Wawrinka in eerste ronde uit toernooi Dubai geslagen

Ter Mors als shorttrackster naar WK in Rotterdam

12:50 Schaatsster Jorien ter Mors krijgt haar gewenste optreden bij het WK shorttrack in Rotterdam. De winnares van het brons afgelopen weekeinde bij de WK sprint in Calgary is dinsdag opgenomen in de selectie voor de mondiale titelstrijd van 10 tot en met 12 maart in Ahoy. Ter Mors zal alleen uitkomen op de aflossing.