Wawrinka met solide overwinning door naar derde ronde in Miami

VIDEO: Verstappen rijdt naar vijfde plek in kwalificatie Melbourne

11:10 Max Verstappen opent morgen het seizoen in de Formule 1 vanaf de vijfde startplaats in de Grand Prix van Australië. De Limburger kreeg vandaag in de derde en laatste kwalificatierace op het circuit van Melbourne slechts één ronde de tijd om voluit te gaan in zijn Red Bull en die leverde de vijfde tijd op in 1.23,485.