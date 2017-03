Weer nieuw hoofd Russisch antidopingbureau

Het ontslag van Anzeliovitsj zou te maken hebben met een interview dat ze eind vorig jaar gaf aan de New York Times en waarin ze zei dat doping in Rusland een ,,institutionele samenzwering'' was. Dergelijke bewoordingen koos destijds ook onderzoeksleider Richard McLaren in zijn dopingrapporten van WADA. Voormalig sportminister Vitali Moetko heeft ontkend dat de machtswisseling bij Rusada te maken heeft met het interview.